حملات تنظيف واسعة بالشوارع والمدارس بمختلف الولايات

نظمت مختلف مصالح الولايات، اليوم الخميس، حملات تنظيف واسعة، بالإضافة إلى تنقية المؤسسات التربوية والمناطق الحضرية.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، جاءت هذه الحملاتفي إطار بنظافة المحيط والتحضير لموسم الخريف والوقاية من خطر الفيضانات والتقلبات الجوية.

وشملت الحملات القضاء على النقاط السوداء ونقاط الرمي العشوائي للنفايات، تنقية البالوعات، الوديان ومجاري صرف مياه الأمطار،.

وتهدف هذه الحملات إلى التحسيس من أجل حماية البيئة والمحافظة عليها وإعطاء المنظر الجمالي للبيئة و الأحياء.