حملات لتلقيح الكبار والصغار ضد «البوحمرون» والحصبة الألمانية

سيتم إبقاء العيادات متعددة الخدمات مفتوحة طوال أيام الأسبوع

باشرت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جملة من التدابير تحسبا لموجة الحصبة والحصبة الألمانية التي اجتاحت 7 ولايات عبر الوطن.

وتشمل التدابير التي تم اتخاذها بالتنسيق مع مصالح الأمراض المعدية، القيام بحملة تلقيح واسعة ضد داءي الحصبة والحصبة الألمانية، من خلال فتح أبواب العيادات متعددة الخدمات طوال أيام الأسبوع، عوضا عن تخصيص أيام محددة كما هو معمول به حاليا، وذلك أمام الأطفال الذين تترواح أعمارهم بين 6 و14 سنة، وكذا البالغين الذين لم يتلقوا التلقيح ضد المرض خلال فترة الصغر.

وعلى الصعيد ذاته، تشمل التدابير الاحترازية، التبليغ عن أية حالة مشتبه في إصابتها بالمرض عند تقدمها للاستشارة الطبية على مستوى أقسام الاستعجالات، باعتبار أن داء الحصبة والحصبة الألمانية هي أمراض ذات التصريح الإجباري، مع تخصيص غرف عزل على مستوى مصالح الأمراض المعدية في كل مركز استشفائي.

كما تشمل التدابير تلقيح عمال المستشفيات الذين لم يتلقوا لقاح الحصبة، خلال صغرهم، مع استثناء الذين أصيبوا بالمرض في وقت سابق لأنهم يملكون مناعة مكتسبة ضد المرض.

وحسبما أكده المختصون في الأمراض المعدية بالمركز الاستشفائي الهادي فليسي لـ«النهار»، تتمثل الفئات الأكثر عرضة لمرض الحصبة في الأشخاص غير المطعمين والأشخاص الذين لديهم نقص في فيتامين (أ)، أما عن المضاعفات فتكمن في التهاب بكتيري للأذن، مشاكل في الحمل مثل فقدان الحمل أو الولادة المبكرة، أو نقص في وزن المولود.

وعلى الصعيد ذاته، أكد المختصون أن كل شخص أصيب بمرض «البوحمرون» أو الحصبة الألمانية في الصغر أو في فترة ما في حياته، لن يصاب بالمرض أبدا، وكذا هو الحال للأشخاص الملقحين.