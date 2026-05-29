حملات نظافة واسعة عبر الوطن بمناسبة العيد

باشرت السلطات المحلية عبر مختلف ولايات الوطن تنفيذ حملات نظافة واسعة النطاق، من خلال تجنيد شامل للإمكانيات البشرية والمادية، قصد ضمان التكفل الأمثل برفع مخلفات النحر والحفاظ على الصحة العمومية.

وجاء ذلك، تنفيذاً لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، الرامية إلى ضمان نظافة المحيط وتحسين مستوى الخدمات العمومية خلال عيد الأضحى المبارك.

وفي هذا الإطار، سخّرت البلديات والمؤسسات العمومية الولائية والمحلية فرق النظافة والتدخل الميداني. مدعومة بالشاحنات والعتاد والوسائل اللوجستية الضرورية. حيث تم تنظيم عمليات ميدانية متواصلة شملت رفع النفايات المنزلية ومخلفات النحر. إلى جانب جمع جلود الأضاحي وتحويلها، عبر مختلف الأحياء السكنية، التجمعات العمرانية، والأسواق والأماكن العمومية.

كما تم تكثيف عمليات التنظيف، الغسل والتعقيم عبر المحيط الحضري، وفق برنامج ميداني مسطر لضمان التدخل السريع والفعال. بما يساهم في الحفاظ على نظافة المدن وتحسين المحيط البيئي للمواطنين خلال أيام العيد.

وتندرج هذه العمليات في إطار المتابعة المستمرة والتنسيق الدائم الذي تشرف عليه مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل. تجسيداً لحرص السلطات العمومية على ضمان خدمة عمومية فعالة. وتوفير محيط نظيف وآمن يعكس المظهر الحضاري لمدننا خلال هذه المناسبة الدينية المبارك.

