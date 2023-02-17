حملاوي: أشخاص في قلوبهم مرض يَسعون لتشويه صورة الهلال الأحمر الجزائري

فنّدت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري كل التصريحات التي نسبت لها فيما يخص إعادة الإعمار.

وحسب بيان للهلال الأحمر الجزائري، أكد من خلاله بأنه ورئيسته حملاوي إبتسام لا علاقة لهم بالتصريحات التي نسبت لهذه الأخيرة فيما يخص إعادة الإعمار. التي لا تمت بصلة لمهامه بإعتباره هيئة إنسانية إغاثية و فقط.

كما أضاف البيان، أن الهلال الاحمر الجزائري يرافق و يساعد الجمعيات الوطنية الأخت في كل دول العالم. في إطار صلاحياته و حدود إمكانياته.

وتأسفت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري قائلة:” لعل من دواعي أسفنا الشديد أنه و فيما يتفانا المتطوعون في الهلال الأحمر الجزائري في الداخل و الخارج في خدمة الآخر دون كلل و لا ملل و لا أطماع. نجد من في قلوبهم مرض يسعون لتشويه هذه الصورة الجميلة ببعض التفاهات و الأكاذيب. التي لا تحبط من عزيمتنا بل تكشف ببساطة معدنهم.