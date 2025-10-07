حملاوي: المجتمع المدني يُشكل ركيزة أساسية في مسار بناء الجزائر الجديدة

أكدت رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني، حملاوي إبتسام، أن المجتمع المدني يشكل ركيزة أساسية في مسار بناء الجزائر الجديدة، من خلال ما يضطلع به من أدوار في تعزيز روح المواطنة، وترسيخ قيم التضامن، والمساهمة الفعلية في التنمية المحلية.

كما شددت رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني على أهمية توحيد الجهود والعمل بروح تشاركية. تخدم الصالح العام وتستجيب لتطلعات المواطنين.

وبالمناسبة أبرزت ذات المسؤولة أن المرحلة الراهنة تتطلب مجتمعا مدنيا فاعلا ومبادرا. يكون قوة اقتراح ودعم ومرافقة للسياسات العمومية، عبر التشاور الدائم والتنسيق البنّاء مع مختلف الفاعلين بما يكرّس مبدأ الديمقراطية التشاركية ويُجسد الرؤية الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة.

وتم هذا اللقاء بحضور سونة بن عمر والي الولاية، ورئيس المجلس الشعبي الولائي، وأعضاء اللجنة الأمنية. والسلطات المحلية، والأسرة الثورية، إلى جانب المنتخبين المحليين والوطنيين. عضو المرصد الوطني للمجتمع المدني مجدي بكري، رئيس اللجنة الولائية للهلال الأحمر الجزائري تيميمون.

وشهد تفاعلا واسعا من المشاركين الذين ثمّنوا هذه المبادرة التواصلية، واعتبروها فرصة ثمينة لتعزيز حضور المجتمع المدني في الميدان. وتبادل الرؤى حول سبل تطوير أدائه بما يخدم التنمية المحلية بولاية تيميمون.

