حملاوي: الهلال الأحمر الجزائري ولد من رحم الثورة التحريرية المباركة

هنأت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، حملاوي إبتسام، كل الشعب الجزائري بحلول ذكرى اندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

وجاء في رسالة حملاوي ” تتقدم رئيسة الهلال الأحمر الجزائري ابتسام حملاوي، بأسمى عبارات التهاني والتبريك إلى الشعب الجزائري الأبي. بمناسبة الذكرى المجيدة لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954، ذكرى ميلاد فجر الحرية وبزوغ روح الجزائر المستقلة”.

وأوضافت “لقد وُلد الهلال الأحمر الجزائري من رحم الثورة التحريرية المباركة، حاملاً منذ نشأته رسالة إنسانية خالدة امتزجت فيها قيم التضامن. والإخاء، ونصرة المظلوم، تمامًا كما حملها المجاهدون الأوائل في ميدان الشرف”.

وواصلت “ومنذ ذلك الحين، ظل الهلال وفيًّا لنهج نوفمبر، يواصل أداء رسالته الإنسانية في السلم كما في الشدة، حاملاً راية الجزائر المتضامنة التي لا تترك أبناءها في الحاجة ولا تتخلى عن واجبها الوطني”.

كما أكدت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري بهذه المناسبة المجيدة، التزام المؤسسة بمواصلة العمل الميداني النبيل لترسيخ ثقافة العطاء والتكافل.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور