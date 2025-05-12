حملاوي تزور الخليفة العام للزاوية التيجانية

قامت رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني، إبتسام حملاوي، بزيارة إلى مقر الزاوية التيجانية بعين ماضي بولاية الأغواط، حيث التقت بالخليفة العام للطريقة، الشيخ سيدي علي بلعرابي، في لقاء حمل في طيّاته رسائل قوية حول دور الزوايا في الحفاظ على الثوابت الوطنية وتعزيز السلم والتماسك الاجتماعي.

وتأتي الزيارة في إطار تعزيز جسور التواصل مع مختلف الفاعلين في النسيج المجتمعي والديني.

وخلال اللقاء، عبّرت رئيسة المرصد عن اعتزازها بالمكانة الروحية والعلمية التي تحتلها الزاوية التيجانية داخل الوطن وخارجه. مشيدةً بإسهاماتها التاريخية في نشر القيم الإسلامية السمحة، وتربية الأجيال على مبادئ الاعتدال والوسطية.

كما أكدت أن الزوايا تعَدُّ شريكًا أصيلًا في مشروع بناء مجتمع مدني متوازن، مستلهم من موروثه الديني والثقافي الأصيل.

من جهته، أكد الخليفة العام للزاوية التيجانية الشيخ سيدي علي بلعرابي، على انفتاح الزاوية على كل مسعى يخدم الوطن، ويعزز الوحدة الوطنية.

كما دعا إلى ضرورة إشراك الزوايا في صياغة الرؤى المستقبلية للمجتمع، خاصة في ظل التحديات التي تواجه القيم الأصيلة في زمن التحولات المتسارعة.

واختُتمت الزيارة بتأكيد الطرفين على أهمية استمرار الحوار والتعاون، لما فيه خير الوطن وتماسك شعبه. وترسيخ المرجعية الدينية الوطنية القائمة على الوسطية والاعتدال.