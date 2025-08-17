حملاوي تستقبل رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالجزائر

إستقبلت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، حملاوي ابتسام، صبيحة اليوم بالمقر الوطني للهيئة، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالجزائر، لاليني فيراسامي.

وحسب بيان للهلال الأحمر الجزائري، تناول اللقاء، سبل تعزيز التعاون بين الهلال الأحمر الجزائري والمنظمة الدولية للهجرة. مع دراسة مقترحات للمرافقة والدعم الموجه للمهاجرين غير الشرعيين في الجزائر. لاسيما في جانب التكفل الطبي وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

ومن جهتها، أشادت فيراسامي بمستوى التنسيق القائم مع الهلال الأحمر الجزائري. مؤكدة أن الهلال يعد شريكا حاضرا وفعالا في تنفيذ البرامج المشتركة.

كما نوهت بالجهود والإجراءات العملية التي بادر بها الهلال لتأمين العلاج والفحوصات والمتابعة اللازمة. لمختلف الجنسيات دون تمييز، معتبرة إياه نموذجا فاعلا في الإنسانية.