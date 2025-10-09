حملاوي تستقبل نائبة الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

إستقبلت حملاوي إبتسام رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني، نائبة الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ميرنا بوحبيب و الوفد المرافق لها.

وخلال هذا اللقاء، استعرض الطرفان سبل التعاون والشراكة المستقبلية بين المرصد والمكتب الأممي. لاسيما في المجالات المتعلقة بمكافحة الجريمة والمخدرات والوقاية من الانحراف. كما قدمت رئيسة المرصد حملاوي عرضا مفصلا حول المرصد الوطني للمجتمع المدني مهامه وأبرز برامجه الهادفة إلى تمكين المجتمع المدني وتعزيز دوره في مواجهة التحديات الوطنية. لا سيما في مجال التوعية والتحسيس ضد الجريمة، وتكريس ثقافة المواطنة والمسؤولية الجماعية.

وتطرقت حملاوي إلى الاتفاقية الموقعة حديثا مع الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. مؤكدة أهميتها في توحيد الجهود الوطنية وتعبئة الطاقات الجمعوية لمواجهة هذه الآفة. إلى جانب البرامج التكوينية التي يشرف عليها المرصد في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ضمن رؤية وطنية شاملة لبناء مجتمع واعي، متماسك، ومحصّن من كل أشكال الجريمة والانحراف.

من جهتها، أشادت ميرنا بوحبيب بجهود المرصد ومبادراته الميدانية، مؤكدة أن إشراك المجتمع المدني يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ومكافحة الجريمة بمختلف أوجهها.

