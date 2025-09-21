حملاوي تستقبل وفدا من أعيان جانت

استقبلت رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني، حملاوي ابتسام، وفدا من أعيان ولاية جانت.

وشكّل اللقاء مناسبة لعرض واقع المجتمع المدني في الولاية. ودوره الحيوي في مجابهة التحديات ورفع مستوى الوعي والمواطنة بين المواطنين، لا سيما الشباب.

وأكّد الوفد خلال اللقاء أن المجتمع المدني يشكل ركيزة أساسية في دعم التنمية المحلية. وتعزيز قدرات المواطنين على مواجهة مختلف التحديات.

وخلال اللقاء، استمعت حملاوي ابتسام لملاحظات وآراء الوفد. وأكدت التزامها برفع هذه الانشغالات إلى الجهات المعنية. والعمل على متابعتها بما يخدم المواطنين ويدعم جهود التنمية المحلية وكذا تعزيز المشاركة المجتمعية.