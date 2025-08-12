حملاوي تشرف على إنطلاق الحملة التضامنية الكبرى للدخول الإجتماعي

أشرفت صبيحة اليوم الثلاثاء، رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، حملاوي ابتسام، رفقة والي تيسمسيلت، بوزايد فتحي،على إطلاق الحملة التضامنية الخاصة بالدخول الاجتماعي بالشراكة مع شركتي موبيليس و سونالغاز.

وحسب بيان للهلال الأحمر الجزائري، تتضمن الحملة، توزيع 2000 محفظة مدرسية مرفقة بالأدوات. موجهة لفائدة العائلات المستحقة مستوى الولاية.

وتتم هذه العملية في إطار برنامج وطني يشمل توزيع 120 ألف محفظة، من مآزر وإعانات مختلفة للعائلات المستحقة عبر مختلف ولايات الوطن تكريساً لقيم التضامن والتكافل.