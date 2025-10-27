حملاوي تشرف على انطلاق القافلة الطبية الجراحية المجانية لأطفال الشلل الدماغي بورقلة

أشرفت رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني، حملاوي ابتسام، من ولاية ورقلة على انطلاق القافلة الطبية الجراحية المجانية الموجّهة لأطفال الشلل الدماغي وذوي الاحتياجات الخاصة.

وهي القافلة المُنظّمة من طرف الجمعية الوطنية “أمل الحياة” لحماية أطفال الشلل الدماغي، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الجزائري.

القافلة عرفت مشاركة طبيّة واسعة، إذ ضمّ الطاقم الطبي أكثر من ثلاثين مختصًا من مختلف ولايات الوطن، يعملون في تخصصات دقيقة تشمل جراحة الشلل الدماغي، جراحة الأطفال، جراحة العظام والمفاصل، جراحة الأعصاب، جراحة العمود الفقري، وجراحة السكوليوز. إلى جانب مختصين في العلاج الطبيعي المكثف، العلاج النفساني، وحقن مادة “توكسين بوتولينوم”. وتمّ إجراء الفحوصات لأكثر من 480 طفلًا من مختلف ولايات الوطن.

كما تضمّنت القافلة برنامجًا توعويًا وتحسيسيًا للوقاية من سرطان الثدي وعنق الرحم. والتأكيد على أهمية الكشف المبكر، في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الوعي الصحي لدى النساء.

وشهدت الفعالية توزيع كراسي متحركة على مجموعة من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ أكدت حملاوي ابتسام في كلمتها، اعتزاز المرصد الوطني للمجتمع المدني بمرافقة هذه القافلة النوعية، والتزامه بدعم المبادرات التضامنية الميدانية التي تترجم قيم التكافل الاجتماعي والإنساني.