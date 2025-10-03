 حملاوي تشرف من وهران على الماراتون الوردي

شهدت صباح اليوم ساحة أول نوفمبر بوهران انطلاق فعاليات الماراتون الوردي الحدث التحسيسي الذي يندرج في إطار الحملة الوطنية للتوعية بسرطان الثدي وعنق الرحم بحضور رسمي وشعبي واسع.

وأشرفت على افتتاح الماراتون الدكتورة ابتسام حملاوي رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني ورئيسة الهلال الأحمر الجزائري، رفقة والي ولاية وهران سمير شيباني.

كما عرف الحدث مشاركة متميزة لنخبة من الإعلاميات وممثلين عن فعاليات المجتمع المدني، إلى جانب طلبة جامعيين وأطقم طبية ورياضيين وهواة.

بالإضافة إلى أكثر من 1000 امرأة قدِمن من 7 ولايات مختلفة في رسالة دعم ومساندة للنساء المصابات الي حانب التحسيس بأهمية الكشف المبكر في تقليص معدلات الوفاة المرتبطة بسرطان الثدي وعنق الرحم.

الفعالية تخللتها عروض تحسيسية وتوزيع مطويات صحية بالإضافة إلى تقديم فحوصات طبية مجانية بحديقة الصديقية نقطة وصول المشاركين في الماراتون.

ويأتي هذا النشاط ضمن سلسلة من الفعاليات المبرمجة طيلة شهر أكتوبر المصادف للشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي في خطوة ترمي إلى إذكاء الوعي الصحي لدى النساء وتحفيزهن على إجراء الفحوصات الدورية والكشف المبكر.