حملاوي تُتابع عملية جمع التبرعات لغزة وتحضيرات شهر رمضان بسطيف

وقفت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، ابتسام حملاوي، بولاية سطيف على ظروف تخزين مختلف المواد الأساسية وكمياتها المتواجدة على مستوى مخازن الهلال تحضيرا لشهر رمضان، كما تابعت سير عملية جمع التبرعات لغزة.

وأوضحت ذات الهيئة عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، أنه في إطار الزيارات التفقدية لهياكل الهلال الأحمر الجزائري. و تحضيرا لشهر رمضان و لمتابعة لسير عملية جمع التبرعات لغزة وقفت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري حملاوي ابتسام. على ظروف تخزين مختلف المواد الأساسية و كذا كمياتها بمخازن الهلال الأحمر الجزائري بولاية سطيف .

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