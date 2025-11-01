حملاوي: ذكرى اندلاع ثورة التحرير تبقى محطةً مجيدة في تاريخ الجزائر

تقدمت رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني، حملاوي ابتسام، بمناسبة الذكرى المظفرة لأول نوفمبر 1954 بأحرّ التهاني وأصدق عبارات التبريك إلى الشعب الجزائري قاطبة.

وجاء في رسالة التهنئة “بمناسبة الذكرى المظفرة لأول نوفمبر 1954، تتقدم رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني، حملاوي إبتسام. بأحرّ التهاني وأصدق عبارات التبريك إلى الشعب الجزائري قاطبة، راجية من المولى عز وجل. أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على وطننا الغالي بمزيد من الأمن والرخاء والازدهار”.

وقالت حملاوي في رسالتها “إنّ هذه الذكرى الخالدة تبقى محطةً مجيدة في تاريخ الجزائر، نستحضر من خلالها بطولات رجال ونساء. آمنوا بعدالة قضيتهم، فصنعوا فجر الحرية بدمائهم الطاهرة، وأهدوا للأجيال دروسًا في الوطنية الصادقة والإرادة الراسخة”.

وبهذه المناسبة، جددت رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني التزامها وحرصها على مواصلة العمل لترسيخ قيم نوفمبر. في مؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز روح المواطنة الفاعلة والمشاركة الإيجابية في مسار بناء الجزائر الجديدة المنتصرة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور