حملاوي: فتح صيدليات مجانية و 3 مراكز للتكفل بأطفال التوحد

كشفت إبتسام حملاوي، رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، عن إفتتاح 3 مراكز جديدة لرعاية أطفال التوحد على مستوى الجزائر العاصمة قريبا.

وأضافت حملاوي خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء، أنه من بين المراكز التي سيتم إفتتاحها هو مركز قيادي للتكفل بتكوين العائلات والمكونين من أجل رعاية أطفال التوحد.

وأشارت حملاوي، أنه تم إعداد برنامج الإستجابة السريعة للكوارث من أجل التدخل في 24 ساعة الأولى خاصة في فيضانات جيجل وعين قزام وكذا الحرائق تحسبا لموسم الإصطياف.

وفي سياق مغاير أكدت حملاوي، أن الهلال الأحمر الجزائري، يعمل على وضع صيدليات مجانية عبر التراب الوطني. أين تم وضع مكتب للهلال كخطوة أولى في مستشفى مصطفى باشا من أجل تقديم الأدوية، حفاظات الأطفال للكبار والصغار الكراسي المتحركة والمساعدات للمرضى في المستشفى