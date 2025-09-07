حملاوي: نولي اهتماما خاصا للمقترحات التي تدعم أواصر الانتماء الوطني لدى الجالية

استقبلت رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني، حملاوي ابتسام، بمقر المرصد وفداً يضم أربعين (40) ممثلاً عن جمعيات ونشطاء الجالية الوطنية بالخارج، قدموا من عدة دول أوروبية وكندا، على غرار سويسرا، فرنسا، إيطاليا، لوكسمبورغ،إسبانيا وبلجيكا.

وحسب بيان للمرصد الوطني، مثّل هذا اللقاء فرصة ثمينة للتعارف وتبادل الخبرات، وفتح نقاش معمّق حول عدد من الانشغالات المطروحة. لاسيما ما يتصل بسبل مساهمة الجالية الجزائرية في مختلف المجالات التنموية، وترقية العمل الجمعوي بالخارج. وتعزيز ارتباط الجالية بالوطن الأم.

من جهتها، جددت رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني، تأكيدها على أن المرصد باعتباره هيئة استشارية. يظل فضاءً مفتوحاً أمام مختلف المبادرات الهادفة والبنّاءة، ويولي اهتماماً خاصاً للمقترحات التي من شأنها تدعيم أواصر الانتماء الوطني لدى الجالية. وتجسيد مساهمتها الفعلية في خدمة التنمية المستدامة بالجزائر.

كما أكدت حملاوي أن مثل هذه اللقاءات تترجم الإرادة الصادقة في جعل المجتمع المدني شريكاً فاعلاً في صياغة الرؤى المستقبلية. سواء داخل الوطن أو خارجه، وتكرّس مبدأ إشراك جميع الطاقات الوطنية. بما في ذلك كفاءات الجالية الجزائرية بالخارج، في مسار البناء الوطني.

