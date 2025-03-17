حملاوي: قمنا بافتتاح 370 مطعماً منها 5 خيمات عملاقة في رمضان

كشفت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، إبتسام حملاوي، أنه تم افتتاح 370 مطعماً على المستوى الوطني، منها 5 خيمات عملاقة منذ بداية شهر رمضان.

وفي لقاء خاص مع تلفزيون النهار، أوضحت حملاوي، أن “الهلال الأحمر الجزائري قام بتوزيع 139 ألف طرد غذائي. و600 طن من الفرينة على المؤسسات العقابية والعائلات ولأشقائنا اللاجئين الصحراويين، منذ بداية شهر رمضان.”

وأضافت المسؤولة ذاتها: “وزّعنا 300 طن من السميد على العائلات الجزائرية عبر مختلف ولايات الوطن. وأكثر من مليون و200 ألف وجبة على المستوى الوطني، منذ بداية شهر رمضان.”

وتابعت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري: “برمجنا أكثر من 10 آلاف عملية ختان على المستوى الوطني ونتوقع أن نتخطى هذا الرقم”.

وختمت حملاوي بالقول إن “حجم المساعدات الغذائية لأشقائنا بـ غزّة بلغت 420 طنًّا، نقلناها عبر جسر لطائرات الجيش الوطني الشعبي”.