حملة إعلامية لتشجيع استعمال الدفع الإلكتروني وتعميمه

أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إطلاق حملة إعلامية منسقة قصد تشجيع استعمال الدفع الإلكتروني وتعميمه.

وقالت الوزارة في بيان لها :تمّ اليوم على مستوى مقرّ وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، عقد اجتماع ضمّ ممثّلي عدّة دوائر وزارية على غرار قطاع البريد والمواصلات السلكية و اللاسلكية وقطاع المالية وقطاع التجارة، بغرض إطلاق حملة إعلامية منسّقة تهدف إلى تشجيع استعمال الدفع الإلكتروني، لاسيما من خلال نهائيات الدفع الالكتروني، والدّفع بواسطة الهاتف النقال عبر مسح رمز الاستجابة السريعة .

سترتكز هذه الحملة على مخطط إعلامي قائم على استغلال مختلف القنوات و الدعائم الإعلامية المتاحة، إضافة إلى عقد ملتقيات على المستوى المحلي لفائدة المتعاملين الاقتصاديين المعنيين من أجل استعراض و شرح مختلف وسائل الدفع الإلكتروني وكيفية الاستفادة منها.

تجدر الإشارة أن المادة 111 من قانون المالية لسنة 2020، تلزم المتعاملين الاقتصاديين، بمفهوم القانون 04-02 المؤرخ في 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل و المتمم، بوضع تحت تصرف المستهلك وسائل الدفع الإلكتروني، قصد السماح له بناء على طلبه، بتسديد مبلغ مشترياته عبر حسابه البنكي أو البريدي الموطن قانونا على مستوى بنك معتمد أو بريد الجزائر، و ذلك قبل نهاية السنة الجارية.

تندرج هذه المبادرة ضمن مساعي التصّدي لمشكلة تذبذب السيولة النقدية على مستوى المكاتب البريدية، في ظل الظّروف الصعبة والاستثنائية التي تمرّ بها بلادنا جرّاء الأزمة الوبائية التي فرضها فيروس كوفيد 19.