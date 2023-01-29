حملة اعتقالات واسعة في القدس والضفة

شن الجيش الصهيوني، اليوم الأحد، حملة إعتقالات واسعة في القدس ومدن الضفة الغربية.

واعتقل الجيش الصهيوني، اليوم الأحد، 60 فلسطينيا خلال حملة واسعة في القدس ومدن في الضفة الغربية.

ورفع الجيش الصهيوني حالة التأهب والاستنفار إلى أعلى مستوى.

وأعلن الصهيونيون، مساء السبت، عن عدد من الإجراءات العقابية ضد الفلسطينيين.

وتعتبر هذه الخطوة ردا على عملية في القدس التي أسفرت عن وقوع جريحين صهيونيين. فيما كانت مهاجمة كنيس يهودي يوم الجمعة قد خلفت 7 قتلى.

وفي السياق، قتل شاب فلسطيني 18 عاما، فجر الأحد، برصاص الجيش الإسرائيلي.

وقالت إذاعة الجيش الصهيوني، إن مسلحا فلسطيني وصل إلى مستوطنة “كدوميم” شرق قلقيلية. وحاول تنفيذ عملية إطلاق نار داخل المستوطنة.

وذكرت مصادر محلية أن قوة من الجيش الصهيوني، اقتحمت منزل الشاب في قرية قوصين غرب مدينة نابلس بعد الإعلان عن مقتله وقامت بالتحقيق مع أقاربه.