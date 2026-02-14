حملة التشجير.. مشاركة واسعة للمواطنين والهيئات العمومية والخاصة

انطلقت صبيحة اليوم السبت، أكبر حملة وطنية للتشجير على مستوى كامل التراب الوطني تحت شعار “خضراء بإذن الله”.

وتوافدت جماهير من المواطنين إلى مواقع الغرس التي حددتها محافظات الغابات عبر كل الولايات، للمشاركة في العملية.

وتهدف هذه الحملة، المنظمة من طرف وزارة الفلاحة من خلال المديرية العامة للغابات، بالتعاون مع جمعية الجزائر الخضراء وصاحبها فؤاد معلى، إلى غرس 5 ملايين شجيرة في يوم واحد.

تتكون من عدة أصناف، 71% منها أشجار غابية، و26% من الأشجار المثمرة، و3% من الشتلات ذات طابع جمالي. حيث تم تسخير 5 ملايين و300 ألف شتلة موزعة عبر كافة الولايات.

وتم اختيار هذه الأصناف وفق مقاربة متوازنة تراعي البعد الاقتصادي والبيئي والجمالي، وخصائص كل منطقة من مناطق الوطن.

حيث ستعرف هذه العملية غرس 100 ألف شجرة أرقان، دعمًا للتنوع البيولوجي. وتثمينًا لهذا الصنف ذي القيمة البيئية والاقتصادية العالية، إلى جانب الخروب والزيتون.

وقد عرفت هذه الحملة مشاركة مختلف الهيئات العمومية، والمؤسسة العسكرية. والعديد من المؤسسات الاقتصادية من القطاع العمومي والخاص والهيئات والجمعيات. والمواطنين، الذين انخرطوا بقوة في هذه المبادرة.

كما سخّر قطاع الغابات عبر كافة الولايات، بالتنسيق مع السلطات المحلية ومختلف الشركاء، وسائل لوجستية وبشرية معتبرة لضبط المواقع المعنية بالتشجير. وتهيئة المساحات والحفر، لضمان إنجاح هذه العملية ذات البعد الوطني. مما يؤكد مستوى وعي المجتمع الجزائري بأن حماية الغابة والفضاءات الخضراء مسؤولية مشتركة بين الجميع.

وتندرج هذه الجهود في إطار مواصلة الديناميكية الإيجابية التي ميزت عملية التشجير ليوم 25 أكتوبر 2025. والتي أسفرت عن غرس أكثر من مليون وأربعمائة وعشرة آلاف شجرة. تأكيدًا على الالتزام المتواصل بحماية الغطاء النباتي وتعزيزه.