حملة التطعيم ضد الشلل.. وزارة الصحة تنظم يوماً تكوينياً لممثلي وسائل الإعلام 

نظمت وزارة الصحة يوماً تكوينياً لفائدة ممثلي وسائل الإعلام، تحضيرًا لانطلاق الأيام الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال.

وأشرف على أشغال اليوم التكويني، الذي جرى بفندق رويال توليب أوبرا بالعاصمة، مديرة الوقاية ومكافحة الأمراض المتنقلة بوزارة الصحة، الدكتورة سامية حمادي.

وذلك بالتنسيق مع المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال، المنظمة العالمية للصحة واليونيسف، في إطار التحضير لانطلاق الأيام الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال.

كما حضر ممثل منظمة العالمية للصحة الدكتور فنووال هابمانا، إطارات من الإدارة المركزية، إطارات من الهيئات الأممية، وعدد من الخبراء والمختصين في المجال.

ويهدف هذا اليوم التكويني إلى حماية الأطفال من مرض شلل الأطفال وتعزيز الوقاية داخل المجتمع، بما يترجم التزام القطاع بمواصلة الجهود الرامية إلى القضاء على الأمراض المعدية بالتطعيم.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء في سياق الحرص على إشراك الأسرة الإعلامية كشريك فاعل في إنجاح الحملة الوطنية. وكذا نظراً للدور المحوري الذي يضطلع به الإعلام في مرافقة البرامج الصحية، ونشر ثقافة الوعي والتحسيس، وترسيخ الممارسات الوقائية في المجتمع الجزائري.

وخلال هذا اللقاء، تم التأكيد خلال اللقاء على أن التلقيح يعد من أنجح التدخلات الصحية التي أنقذت ملايين الأرواح عبر العالم، وهو من الركائز الأساسية المعتمدة ضمن الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الأمراض المعدية، من خلال البرنامج الموسع للتلقيح.

وتبادل الصحفيون والمهنيون الآراء والأفكار حول أفضل الممارسات في تغطية الحملات الصحية، وسبل التعامل مع الشائعات والمعلومات المضللة حول اللقاحات، بما يضمن إيصال المعلومة الصحيحة والموثوقة إلى المواطنين.