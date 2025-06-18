حملة التنظيف الكبرى للعاصمة..تسخير 4140 وأزيد من 350 شاحنة

من المزمع أن تنطلق الطبعة السادسة لحملة التنظيف الكبرى في العاصمة، يومي الجمعة والسبت 20 و21 جوان الجاري.

وفي هذا الصدد، أشرف والي العاصمة محمد عبد النور رابحي، على اجتماع المجلس التنفيذي للولاية، والذي خصص لمتابعة حملة التنظيف الكبرى.

وفي مستهل الاجتماع، تم تقديم عرض مفصل حول التحضيرات الخاصة بتنظيم الطبعة السادسة للحملة. والتي أتت بثمارها خلال الطبعات الخمسة السابقة أين تم استدراك النقاط السوداء، وتجميل المحيط والأحياء. حيث تضمن العرض الإجراءات التي اتخذتها مصالح الولاية استعدادا لهذه العملية. حيث تم تسخير 4140 عون وازيد من 350 شاحنة من مختلف الأصناف.

كما ستنطلق الحملة التحسيسية لدعوة المواطنين وفعاليات المجتمع المدني للمشاركة الواسعة والفعالة في هذه الحملة.