حملة الحرث والبذر.. بيان هام من الديوان المهني للحبوب

دعا الديوان الجزائري المهني للحبوب، الفلاحين، إلى التقرب من تعاونيات الحبوب والبقول الجافة من أجل إقتناء المدخلات الفلاحية، تحسبا لانطلاق حملة الحرث والبذر 2025/2024.

وحسب بيان للديوان، فإن الفلاحين مدعوون، لإقتناء المدخلات الفلاحية. من أسمدة وبذور الحبوب من قمح صلب وقمح ليّن وشعير وكذلك بذور البقوليات من حمص وعدس.

كما يدعو الديوان، إلى تحديد مواعيد استلام البذور والأسمدة حين تقربهم من التعاونيات. حتى يتسنى لمصالحها ضبط وتنظيم برنامج يضمن لهم خدمات حسنة وسلاسة في عملية تسليم هذه المدخلات.

قرض الرفيق لإقتناء المدخلات الفلاحية

هذا وذكر الديوان، الفلاحين الراغبين في الحصول على قرض الرفيق لاقتناء المدخلات، أنه يمكنهم التقرب من الشبابيك الموحدة المفتوحة على مستوى جميع التعاونيات منذ شهر جويلية 2024.

ودعا الديوان، الفلاحين الراغبين في الحصول على القرض، لإيداع الطلبات في أقرب الآجال. لتُعطي الوقت الكافي للبنك لدراسة الملفات ومنح القروض في أفضل الآجال.