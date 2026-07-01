حملة الحصاد والدرس..قنوات اتصال مباشرة تحت تصرف الفلاحين ومنتجي الحبوب لرفع العراقيل

وضعت مختلف مصالح ولايات الوطن، قنوات اتصال مباشرة تحت تصرف الفلاحين ومنتجي الحبوب. وهذا تجسيدًا للتوجيهات التي أسداها وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، خلال الاجتماع التنسيقي مع ولاة الجمهورية الأخير، والذي خصص لمتابعة تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بإنجاح حملة الحصاد والدرس.

كما سيضمن الاتصال المباشر التكفل الفوري بانشغالات الفلاحين، ورفع العراقيل، وتعزيز نجاعة المتابعة الميدانية طيلة فترة حملة الحصاد والدرس.

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