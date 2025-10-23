حملة المليون..غرس 12 ألف شجرة على مستوى مقطع خيرة بالعاصمة

تشارك الجزائر العاصمة، في حملة غرس مليون شجرة. حيث ستعرف غرس 12 ألف شجرة، على مستوى مقطع خيرة.

وشدد الوزير والي العاصمة محمد عبد النور رابحي، على ضرورة تسخير جميع الوسائل المادية والبشرية لإنجاح العملية. مؤكدا على ضرورة تنظيم عملية التشجير بجميع بلديات الولاية. وستتواصل العملية إلى غاية 21 مارس 2026.

وجاء هذا خلال ترأس رابحي إجتماعا للمجلس التنفيذي. الذي خصص جدول أعماله للعديد من المواضيع.

للإشارة، تحيي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. من خلال المديرية العامة للغابات. اليوم الوطني للشجرة المصادف لـ 25 أكتوبر من كل سنة. بغرس مليون شتلة عبر كامل التراب الوطني.

ودعت المديرية العامة للغابات جميع المواطنين عبر التراب الوطني إلى المشاركة في الفعاليات المنظمة بهذه المناسبة. وفق البرامج المسطرة من طرف مصالحها المركزية والمحلية.

