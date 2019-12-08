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حملة بوتفليقة كبدت الخزينة العمومية 11 ألف مليار سنتيم

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حملة بوتفليقة كبدت الخزينة العمومية 11 ألف مليار سنتيم
بقلم نسرين محفوف/عبد الرحمان سالمي

قال وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، اليوم الأحد، إن الحملة الانتخابية، للرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، كبدت الخزينة العمومية  11الف مليار سنتيم.

وأشار وكيل الجمهورية أن الرئيس السابق بوتفليقة، كان ينتمي لحزب الافلان، وهذا الحزب كان يتكلم باسم بوتفليقة.

ويتابع في القضية، الوزير السابق، زعلان عبد الغني، بجنحة المشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية، بعد فتحه لحسابين  للايداعات المالية لحملة بوتفليقة.

وعرفت حسابات زعلان عبد الغني زعلان عدة ايداعات مالية، منها 20 مليار اودعها عرباوي، و10 ملايير اودعتها شركة متيجي، وهذه الاموال لم يعرف مصدرها، وتجاوزت الحد الادنى المضمون قانونا، وهو 300 مرة الاجر القاعدي وتودع مرة واحدة في السنة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=738241

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