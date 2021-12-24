حملة تاريخية.. خوباي يصل مليون متابع خلال 41 ساعة

وصل المؤثر المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي باسم خوباي، إلى مليون بعد 41 ساعة. من إطلاق رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة لدعم صفحته.

وقد أطلق رواد مواقع التواصل الإجتماعي، حملة تضامن واسعة لدعم خوباي نظرا لمحتواه المفيد والمميز.

وتم إطلاق الحملة في بدايتها عبر صفحة “TOP COMMENTAIRE”، على موقع فايسبوك.

وجاء في منشور للصفحة: “في قلبي حاجة وحدة، أنستغرام Khoubai يلحق المليون قبل 2022. ربما أنا أطلب المستحيل لكني على الأقل سأحاول أنا وكل الصفحات الشقيقة”.

كما أضاف المنشور: “والله هذا الإنسان جوهرة خُلقا و عملا، خُبيب لوحده شركة انتاج أفلام وثائقية، مغامرات، تصوير، مونتاج، تعليق وحتى الترجمة. والنتيجة كل الفديو أروع من السابق”.

وبعد ساعات قليلة من إطلاق هذه الحملة، كانت النتيجة مبهرة، حيث يزداد عدد المشتركين في حسابات المؤثر بسرعة خيالية.

وقفز حساب”khoubai” على موقع الفيديوهات اليوتيوب إلى أزيد من 700 ألف مشترك. كما ارتفع عدد مشتركي المؤثر على انستغرام من 400 ألف مشترك إلى أزيد من مليون مشترك في وقت قياسي.

وشكر “khoubai” كل من شارك في هذه الحملة قائلا: ” كل الشكر لكل شخص نشر حسابي. كل التقدير للصفحات الصغيرة والكبيرة التي تدعم محتواي ولكل شخص بسيط كتب عني ولو بكلمة. ان شاء الله القادم أجمل وكل مرة نطلعو المستوى للأفضل”.

وعاد بعد فترة ليكتب على ستوي حسابه بانستغرام: “زلزال أونلاين في الجزائر.. أظن أنه يجب أن أكتب كل دقيقة سطوري تاع شكر. شكرا لكم جميعا لدعمكم”.

كما كتب ياسين وليد الوزير المنتدب لدى وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، تدوينة عبر حسابه على فيسبوك بشأن خبيب.

وقال “صانع المحتوى الجزائري الرائع Khoubai يستحق كل الدعم و التشجيع على ما يقوم به من عمل إحترافي و هادف، و قد تمكن في ظرف وجيز من إعطاء صورة جد مشرفة لصناعة المحتوى في بلادنا”.