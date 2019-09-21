حملة تحسيسية لصندوق التأمينات الإجتماعية عبر جامعات العاصمة

تنطلق غدا الأحد، حملة تحسيسية، بجامعات العاصمة، لفائدة الطلبة، حتى يتمكنوا من معرفة حقوقوهم وواجاتهم إتجاه الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية.

وحسب بيان لذات المصلحة، اليوم السبت، تهدف هذه الحملة التحسيسية، لتمكين الطلبة من الحصول على بطاقات الشفاء، على مستوى الجامعات.

وسيتم تنظيم الحملة التحسيسية، خلال افلترة الممتدة من 22 إلى 26 سبتمبر الجاري، على مستوى جامعات العاصمة.

ويشمل برنامج الحملة، عمليات تحسيسية، بكل من جامعة هواري بومدين بباب الزوار، وجامعة الجزائر 2 ببوزريعو، وتالجمامعة المركزة، وكلية الطب.

وسيقدم إطارات الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية، مختلف تلمعلومات الخاصة بالإنخراط والملف والإستفادة من مختلف المزايا.

وسيتمكن الطلبة المسجلين السنة الماضية، من خلال هذه الحملة، من الحصول على بطاقات الشفاء الخاصة بهم مباشرة على مستوى الجامعات.

وفيما يخص الطلبة الجدد، فقد تم إعداد ملفات لفائدتهم لتمكينهم من الحصول على بطاقات الشفاء في أقرب الآجال.

وتحصي وكالة الجزائر للصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية، تأمين أزيد من 152098 طالب.

كما قامت الوكالة، خلال الحملات التحسيسية السابقة، بتوزيع أكثر من 3380 بطلقة شفاء على مستوى جامعات العاصمة.

وأضاف البيان، أن قرابة 37890 بطاقة شفاء تم اصدارها لفائدة الطلبة الجامعيين، الموسم الجامعي الفارط، لم يتم استلامها لحد الآن.

وتدعو وكالة العاصمة للصندوق الوطني للتأمينات، الطلبة المستفيدين من طاقة الشفاء، التقرب من مراكز الدفع لإستلام بطاقاتهم.