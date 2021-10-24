حملة تحسيسية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

سيتم تنظيم حملة تحسيسية تستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر 13 ولاية، في إطار برنامج “INNODEV”(ابتكار – تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة). عبر 13 ولاية بداية خلال الفترة الممتدة من 24 أكتوبر إلى 16 ديسمبر.

ويتعلق الأمر بولايات الجزائر العاصمة، تيبازة، المدية، ورقلة، غرداية، أدرار، بومرداس، قسنطينة، باتنة، مستغانم، سيدي بلعباس، تلمسان وبجاية.

وتهدف هذه الحملة التحسيسية إلى التعريف بهذا المشروع، الذي أطلقته وزارة الصناعة بالتّعاون مع هيئة التعاون الألماني ( GIZ) من خلال تنظيم ملتقيات، اجتماعات، ولقاءات جوارية.

وتعد هذه الحملة، التي ستتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال (GEW)المقرر تنظيمه من 08 إلى 14 نوفمبر، سانحة للتحسيس بالدور المهم الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية المحلية وأهمية دعمها ومرافقتها.

ويهدف برنامج “INNODEV” إلى تعزيز عرض الاستشارات العمومية والخاصة لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. لتمكينها من أن تصبح أكثر قدرة على المنافسة وأكثر امتثالا للمعايير البيئية من خلال دورات تكوين وخبرات متخصصة في المجال.

ويتمحور هذا المشروع حول أربعة عناصر تتعلق بالاقتصاد الأخضر/فعالية الموارد، غزو أسواق جديدة، إدارة الابتكار وخفض معدل وفيات المؤسسات.خصوصا بتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من هذا البرنامج باستخدام أكثر فعالية للمدخلات (الطاقة، الماء والمواد الأولية). والمخرجات مثل الحرارة الناتجة عن مسار الإنتاج لإحداث تأثير إيجابي على البيئة.

كما يهدف INNODEV” إلى مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتموقع في الأسواق الخارجية، في تطوير المنتجات المبتكرة. وفي تعزيز قدرات ومهارات هياكل الدعم العمومية والخاصة لتقديم خدمات أفضل في مجال إدارة الابتكار لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما يرمي إلى مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتقليل من معدل وفياتها من خلال فهم أفضل لأسباب فشلها.

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