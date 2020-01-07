حملة تحسيسية للوقاية من أخطار الإختناق بغرداية 

نظمت المديرية الحماية المدنية لولاية غرداية، اليوم الثلاثاء، حملة توعوية تحسيسية حول الوقاية من خطر الاختناق، لاسيما بالغاز الصامت.

وجاءت هذه الحملة التحسيسية، تحت شعار معا “من أجل شتاء دافئ و أمن”، بالتنسيق مع المركز المتقد للحماية المدنية بالعطف وشركة توزيع الكهرباء والغاز.

وتجوب القافلة، أحياء وشوارع بلدية العطف بإتجاه ثانوية محمد الفرسطائي، أين تم توزيع مطويات على المواطنين.

وقد تم تنشيط محاضرة حول الخطر القاتل لغاز أحادي أكسيد الكربون، والقيام بمناورة تطبيقية حول كيفية التعامل مع تسرب الغاز.