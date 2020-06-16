حملة تضامن واسعة عبر الفيسبوك مع صاحب السيارة ضحية حادث مرور

أطلق رواد منصات التواصل الإجتماعي حملة تضامن واسعة مع صاحية السيارة ضحية حادث مرور بالطريق السريع بين الجزائر وتيبازة.

ونشر أحد مستعملي الطريق السريع عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم ، فيديو لحادث مرور في الطريق السريع تسببت فيه سيارة أخرى وذلك بتصرفات طائشة انتهت بانقلاب سيارة أخرى.

أين قامت مصالح الدرك الوطني برصد لقطات الفيديو الذي أظهر تعمد المشتبه به على متن سيارة من نوع “فابيا” مضايقة سائق السيارة الضحية.

لتتمكن ذات المصالح من التعرف على هوية سائق السيارة المتهور الذي تسبب في حادث مرور خطير وتلقي القبض عليه.

وللإشارة فإن الضحية كان على متن سيارة حمراء من نوع ألطو وهو متحصل على رخصة السياقة حديثا وذلك بوضعه علامات 80 على الزجاج الخلفي للسيارة.

كما اطلق رواد الفيسبوك حملة لإعادة تصليح هيكل سيارة الضحية وإعادة تشغيلها من جديد .