حملة تضامن واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي مع الأسطورة ماجر

لقي نجم المنتخب الوطني في الثمانينات رابح ماجر تضامنا منقطع النظير من قبل رياضيين سابقين وإعلاميين وعدد من الصفحات الفايسبوكية.

وانفجرت الصفحات الفايسبوكية دفاعا عن رابح ماجر، الذي وصف من الجميع بأنه “أسطورة حقيقية” وجب احترامها من قبل الجميع.

كما طالب عدد من الرياضيين بضرورة احترام الرجل خاصة في حدث خارجي وإفريقي، أبرزه الدولي الجزائري إسلام سليماني الذي قال عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك “الحقيقة يجب أن تعرف أننا نملك أسطورة حقيقية”.

وأضاف مهاجم بريست الفرنسي “يجب الاحترام”.

كما سبقه كل من الناخب الوطني مجيد بوقرة وعبد الرحمان مزيان.

كما انضم عدد من الفنانين إلى قاطرة الدفاع على ابن حسين داي، ابرزهم رضا سيتي 16 واعلاميين على رأسهم حفيظ دراجي. الذين اعادوا إنجازات اللاعب الفنان الى الواجهة بطريقتهم الخاصة.

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