حملة تلقيح ضد الأنفلونزا وكشف عن كورونا لفائدة سكان المناطق النائية بجيجل

يواصل الجيش الوطني الشعبي، حملات التلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية والكشف عن فيروس كوفيد-19، لفائدة سكان المناطق النائية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، فقد تم أمس الثلاثاء، تنظيم قافلة صحية لفائدة سكان عدة بلديات بجيجل.

ويتعلق الأمر بكل من مشاتي الروابحة، والقرارطة، وعين لبنة، ومشتة لحياينة التابعيين لبلدية إيراغن جنوب غرب الولاية.

وقد تم تسخير لهذه الحملة، طاقم طبي عسكري مزود بالوسائل المادية والمواد الصيدلانية.

ويأتي ذلك، بهدف التكفل بالحالات المرضية لمواطني هذه المناطق عن طريق إجراء الفحوصات الطبية وتقديم العلاجات اللازمة.

بالإضافة إلى التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية والكشف عن فيروس كوفيد- 19 باستعمال الكشف السريع.

وكذا تحسيس المواطنين بطرق الوقاية من الأمراض المعدية خاصة مرض كوفيد- 19.