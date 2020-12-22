حملة تلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية والكشف عن كورونا لفائدة سكان ولايتي عين تيموشنت وسعيدة

نظمت الأطقم الطبية التابعة لمصالح الصحة العسكرية بالناحيةع2،حملة التلقيح ضد الإنفلونزا والكشف عن كورونالفائدة سكان ولايتي عين تيموشنت وسعيدة.

وتأتي هذه الحملة تنفيذا لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي المتعلقة بالتكفل الطبي بسكان المناطق النائية.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فقد خصصت اليوم، قوافل صحية لفائدة سكان بلديات عين الحجر،مولاي العربي،يوب والمعمورة بولاية سعيدة.

أما بولاية عين تيموشنت فقد خصصت قوافل لفائدة سكان بلديات وادي الصباح، وسيدي ورياش .

وقد تم تقديم الفحوصات الطبية اللازمة لسكان هذه المناطق المعزولة.

كما تم تسخير أطقم طبية مجهزة بكلّ الوسائل المادية ومكونة من أطباء أكفاءتابعين لمصالح الصحة العسكرية بإقليم ن/ع/2 .

بالإضافة إلى التحسيس حول خطورة هذا الوباء القاتل و طرق الوقاية منه.

هذا وعبر المواطنين المستفيدين من هذه الحملة عن امتنانهم لهذه الخدمات الطبية التي يقدمها لهم أفراد الجيش الوطني الشعبي.