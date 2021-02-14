حملة تلقيح ضد الانفلونزا والكشف عن فيروس كورونا بمناطق الظل والنائية بإليزي

تواصل الأطقم الطبية التابعة لمصالح الصحة العسكرية بالناحية العسكرية الرابعة حملة تلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية والكشف عن فيروس كورونا.

وتتكون الأطقم الطبية التي شرعت في العملية منذ 9 فيفري، من أطباء أكفاء تابعين لمصالح الصحة العسكرية بالناحية العسكرية الرابعة.

ورافق الأطقم، فرق طبية تابعة لمديرية الصحة والسكان، الحماية المدنية والهلال الأحمر الجزائري بإليزي.

وكانت الفرق الطبية، مجهزة بكل الوسائل المادية اللازمة بتقديم الفحوصات الطبية لسكان المناطق المعزولة والبدو الرحل على مستوى منطقة “تاست”.

وتم تقديم الفحوصات الطبية اللازمة، إضافة إلى التحسيس حول خطورة هذا الوباء القاتل وطرق الوقاية منه.