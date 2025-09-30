حملة تلقيح مجانية ضد داء الكلب

أعلنت مصالح ولاية مستغانم، عن تنظيم حملة تلقيح مجانية للكلاب والقطط عبر كامل تراب الولاية، وذلك إلى غاية 04 أكتوبر 2025.

وأوضحت مصالح الولاية، أنه بمناسبة اليوم العالمي لداء الكلب المصادف لـ 28 سبتمبر 2025، تنظم مديرية المصالح الفلاحية لولاية مستغانم - المفتشية البيطرية. حملة تلقيح مجانية للكلاب والقطط عبر كامل تراب الولاية، وذلك إلى غاية 04 أكتوبر 2025. تحت إشراف وتأطير الأطباء البيطريين على مستوى مكاتب حفظ الصحة بالبلديات.

وأشار المصدر نفسه، أن الانطلاقة الرسمية للحملة من دائرة بوقيراط، والدعوة عامة للمواطنين من أجل إحضار حيواناتهم الأليفة. لتلقيحها ضد هذا الداء الفتاك، حفاظًا على الصحة العمومية وضمان بيئة آمنة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور