حملة تلقيح واسعة ضد “كورونا” بـ 8 بلديات بالعاصمة اليوم

تعرف ولاية الجزائر العاصمة، اليوم السبت، حملة تلقيح واسعة ضد فيروس كورونا، ستمس ثمانية بلديات وهذا في إطار الحملة الوطنية للتلقيح من خطر الوباء التي تباشرها المديرية العامة للحماية المدنية عبر كامل التراب الوطني.

وفي بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فإن البلديات المعنية بعملية التلقيح اليوم هي: بلدية سيدي موسى حي الدهيمات بمدرسة أسماعيل جلال، وبلدية براقي حي المرجى. مسجد الرحمان، وبلدية كاليتوس بالشراربةـ وعين البنيان حي المنظر الجميل 1. ب 11 ديسمبر 1960.

إضافة إلى بلدية سيدي امحمد بمدرسة مناني ابراهيم، وبلدية المدنية بالمركز الثقافي دبيح الشريف، إلى جانب بلدية الجزائر الوسطى بمدرسة المعراج، وبلدية سيدي عبد الله حي 28-29 (5000 مسكن).