حملة تنظيف وطنية بداية من الجمعة

أعلنت، وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عن تنظيم حملة وطنية كبرى لنظافة المحيط والقضاء على النقاط السوداء، عبر جميع ولايات الوطن. كما أشار بيان الوزارة، إلى أن هذه المهمة ستضاف إلى المهام اليومية والدائمة للمرفق العام للنظافة التي تعني بها الجماعات المحلية.

وأكدت وزارة الداخلية، أن حملة النظافة الوطنية التي ستنطلق يوم غد الجمعة، ستكون بصفة منتظمة ومكثفة نهاية كل أسبوع. مضيفا –البيان ذاته-، أن الهدف من العملية هو استدراك بعض النقائص المسجلة من خلال تعبئة كل الوسائل المتوفرة محليا. وهذا قصد إزالة النقاط السوداء والمفارغ العشوائية للنفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الصلبة في الأحياء السكنية. والمناطق الحضرية وشبه الحضرية والريفية، حواف الطرقات العمومية والمسالك ، والساحات والأماكن العمومية والمساجد والمقابر والأسواق الجوارية والأماكن المحاذية لها، محطات نقل المسافرين وعلى طول محيط الارتفاق للسكك الحديدية والمناطق المجاورة لها.

في حين، اضاف البيان ذاته، أن نجاح حملة النظافة الوطنية مرهون بمدى المساهمة النوعية المعهودة لفعاليات المجتمع المدني. ووسائل الاعلام ومشاركتهم جهود السلطات العمومية الرامية إلى التحسيس بأهمية الحفاظ على نظافة المحيط واتباع سلوكات حضرية. واليت تسمح باستعادة بريق المدن والأحياء والأرياف.