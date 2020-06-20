حملة جزائرية لوضع محرز على غلاف لعبة fifa 21

باشرت الجماهير الجزائرية، حملة حقيقية، من أجل دعم نجمها رياض محرز، ووضع صورته على غلاف لعبة فيفا 21.

وسيجد مُحبو قائد الخضر، صعوبة كبيرة من أجل فرض منطقهم في التصويت، خاصة وأن المُنافسة شديدة.

ويحتل الكوري الجنوبي “سون” لاعب توتنهام الصدارة، وبعده الصيني “وو لاي”، والمصري محمد صلاح.

ويتواجد نجم مانشستر سيتي حاليا في المركز الرابع بنسبة 9% من مجموع الأصوات.

للراغبين في التصويت على رياض

https://www.fifplay.com/fifa-21-cover-vote/?fbclid=IwAR3UwaRPTZEsNRTu1CT0z5JmQuHUH9YPlnJ9V7ajOeyqOwwKKWzf2gGAx_E