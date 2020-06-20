حملة جزائرية لوضع محرز على غلاف لعبة fifa 21

الرياضة
  • -
  • 0
حملة جزائرية لوضع محرز على غلاف لعبة fifa 21
بقلم إسماعيل عشاش

باشرت الجماهير الجزائرية، حملة حقيقية، من أجل دعم نجمها رياض محرز، ووضع صورته على غلاف لعبة فيفا 21.

وسيجد مُحبو قائد الخضر، صعوبة كبيرة من أجل فرض منطقهم في التصويت، خاصة وأن المُنافسة شديدة.

ويحتل الكوري الجنوبي “سون” لاعب توتنهام الصدارة، وبعده الصيني “وو لاي”، والمصري محمد صلاح.

ويتواجد نجم مانشستر سيتي حاليا في المركز الرابع بنسبة 9% من مجموع الأصوات.

للراغبين في التصويت على رياض

https://www.fifplay.com/fifa-21-cover-vote/?fbclid=IwAR3UwaRPTZEsNRTu1CT0z5JmQuHUH9YPlnJ9V7ajOeyqOwwKKWzf2gGAx_E


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=838983

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com