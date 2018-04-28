حملة “حسوا بينا” لمساعدة عمال النظافة بعين تيموشنت

بادرة طيبة قام بها سكان مدينة حاسي الغلة بولاية عين تيموشنت لصالح أعوان النظافة.

حملة “حسوا بينا” المنظمة من طرف جمعية الامل لحاسي الغلة و كذا عمال النظافة للبلدية.

الحملة التي شارك فيها السكان من مختلف الأعمار وكذا الجنسين.

“يكفيني احترامك لي” فقط “عاونونا و لا ترموا النفايات بالشارع” هي لافتات حملها السكان تضامنا مع عمال البلدية.

وببضع تصرفات “ضعوا النفايات الحادة و لفوها بقماش” و “اخرجوا نفاياتكم قبل مرور الشاحنة فقط لا بعدها”.

هي بعض الرسائل التي يمررها عمال النظافة ضمن حملة “حسوا بينا”.

رسائل بإشارات متعددة، هدفها واحد حماية عمال النظافة.

هذه الكلمات يعلق عمال النظافة ضمن حملة تستهدف توعية المواطنين بضرورة احترام البيئة واحترام صناع الجمال في مجتمعنا.