حملة حكومية لحماية المشردين بالشوارع المصرية من البرد

بعد البرنامج الخيري لحماية الأطفال الذين لا مأوى لهم، والذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي المصرية منذ نحو عامين.

أطلقت بالتوازي معها حملة جديدة، لرعاية المشردين من أجل إنقاذهم من مخاطر موجة البرد القارس التي تضرب مصر حاليا.

وتأتي هذه الخطوة بناء على توجيهات رئاسية بإيواء آلاف المشردين، المنتشرين في مختلف المحافظات المصرية.

خاصة بعدما تسبب البرد في وفاة اثنين من كبار السن خلال الأيام الماضية، في محافظتي الغربية والمنيا.

وتنشط وحدات متنقلة وفرق إنقاذ تابعة للحكومة المصرية، لتقديم الرعاية الأساسية للمتشردين وتخفيف معاناتهم.

وهذا رفقة الجمعيات الأهلية التي كثفت نشاطها، لتلبية متطلبات المحتاجين من ملابس وأغطية ثقيلة .