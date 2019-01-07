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حملة سُخرية جديدة ضد “محرز” في إنجلترا!

الرياضة
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حملة سُخرية جديدة ضد “محرز” في إنجلترا!
بقلم إسماعيل عشاش

وجد الدولي الجزائري، رياض محرز، نفسه محل انتقادات كثيرة، رغم تمكنه إسترجاعه لفعاليته مع “مانشستر سيتي”، من بوابة كأس الرابطة.

وتعرض صاحب القدم اليُسرى السحرية، لحملة سُخرية جديدة من طرف جماهير “السكاي بلوز”، والتي إعتبرت مُستواه أمام “روثرتام” مُخيبا كُليا.

وجاءت التعليقات بشأن الجناح الطائر مُنقسمة بين “الضعف” و”التواضع”، و”الأنانية” وإفتقاد الحماسة والإندفاع.

وإتفق أغلب مُحبي بطل “البريمير ليغ”، بأن نجم “ليستر سيتي” السابق، في أسوأ أحواله ويستحق عدم اللعب في المُباريات الكبيرة.

وطالب الغالبية من إبن “سارسال” إظهار روح جماعية أكبر، بدل التركيز على المُراوغات والسعي للفت الأنظار، بشكل شخصي.

وتمكن صاحب الـ27 من رفع معنوياته ولو نسبيا، بتسجيله لهدف جميل، أمس الأحد ومُشاركته لـ90 دقيقة كاملة.


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