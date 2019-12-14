حملة شرسة ضد دولور في فرنسا!

تعرض الدولي الجزائري أندي دولور، لحملة إنتقادات وسُخرية في فرنسا، بسبب إشتباكه اللفظي مع النجم البرازيلي، نايمار، منذ أيام مضت.

وكانت البداية من الإعلامي والفُكاهي جوليان كازار، والذي صرح بشأن مُهاجم مونبوليي :”الآن أصبح القيام بالمُراوغات إستفزازا في الليغ 1″.

وواصل :”عندما تكون من مدينة سات، ولديك عقلية أبناء مارسيليا، فمن الأفضل ألا تتحدث عن الإستفزاز”.

وسار على نفس النهج، بيار مينيس :”الآن علينا إلغاء اللقطات الجميلة، وترك اللاعبين العنيفين فقط على أرضية الميدان”.

وكان مُهاجم الخضر، قد صنع الحدث، عندما إشترط مع نجم باريس سان جيرمان، بسبب إفراطه في السخرية من مُدافعي “لاباياد”.