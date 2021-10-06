حملة ضخمة على “تويتر” لطرد المغني المغربي سعد لمجرد من مصر

أطلق رواد التواصل الإجتماعي في مصر وخصوصا على منصة “تويتر”، اليوم الأربعاء، حملة شرسة جاءت تحت هاشتاغ “مش عايزين سعد لمجرد في مصر”.

وذلك بعد أن تم الإعلان عن استضافته في احد البرامج التلفزيونية في مصر، وهو الأمر الذي استفز بشكل رهيب المتابعين الذي اجمعوا على رفضهم استقبال “مغتصب” في مصر.

ويوجد المغني المغربي سعد لمجرد، محل اتهام في اكثر من قضية اغتصاب وتحرش، وهو الأمر الذي أشعل فتيل المطالبات عبر تويتر لرفض استقباله وطرده.