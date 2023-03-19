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حملة ضخمة لتنظيف المسجد لأقصى إستعداد لرمضان

بقلم نادية بن طاهر
حملة ضخمة لتنظيف المسجد لأقصى إستعداد لرمضان
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بادر المئات من المتطوعين والمرابطين من القدس المحتلة، بحملة ضخمة لتنظيف المسجد الأقصى وساحات الحرم القدسي الشريف، استعدادا لاستقبال الشهر الفضيل.

وشارك في الحملة، المئات من المتطوعين والنشطاء في الفعاليات المقدسية الوطنية والإسلامية، منهم نساء وأطفال.

وقال مراسل وكالة ايران برس للأنباء، إن الحملة التي شارك بها الشبان وكبار السن والنساء والفتية الصغار، تضمنت تنظيف وغسل الزجاج والرخام وأبواب المسجد الأقصى وساحات الحرم، وجميع المرافق وتجهيزها.

كما تم تنظيف وصيانة داخل المساجد في الأقصى، وقبة الصخرة، والقبلي، والمرواني، والمسجد القديم، ومسجد عمر ومسجد البراق.

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