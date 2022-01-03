حملة ضد أدهم نابلسي لإرساله لجهنم تُثير الجدل!

تصدرت حملة شرسة استهدفت الفنان الأردني أدهم نابلسي الترند على مواقع التواصل الإجتماعي. ويتعرض النابلسي لحملات ضده حيث قام بعض الرواد بإنشاء مجموعات على إحدى المنصات وقالوا إنهم سيستمعون إلى أغانيه حتى تزيد ذنوبه.

كما ظهرت في الساعات القليلة الماضية مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحمل عنوان “الحملة العالمية للاستماع لأغاني أدهم نابلسي لتحميله ذنوب لإرساله جهنم”. وصفحة أخرى باسم “حملة للاستماع لأغاني أدهم نابلسي ليدخل النار”.

وعمد القائمون على المجموعة والصفحة على نشر أغاني الفنان المعتزل بهدف تحميله ذنوب. وجاء ذلك بعدما حذف أدهم النابلسي جميع أغانيه من كافة الوسائل والمواقع الرسمية، وأعلن اعتزاله الفن نهائيا.

كما انتشرت خلال الساعات الأخيرة، صورة جديدة للفنان الأردني المعتزل ​أدهم نابلسي​ عبر مواقع تواصل الإجتماعي. وهو يؤم المصلين في الجامع ويردد الأذان، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً.

كما أوضح عضو الشؤون الإسلامية الدكتور عبد الغني هندي، أن من يصلي بالناس لا بد أن يتوفر فيه شروط. وهي أن يجيد حفظ القرآن الكريم، ويتميز بالصوت الحسن، وأن يعرف أحكام الصلاة. وإذا توافرت هذه الشروط في أدهم نابلسي فيجوز أن يصبح إمام مسجد يصلي بالناس.

أدهم نابلسي يعتزل الغناء

كما كان أدهم النابلسي قد أعلن إعتزاله الفن في فيديو نشره على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي وقال: “السلام عليكم. حبيت أعملكم هذا الفيديو وأخبركم خبر سعيد كتير بالنسبي إلي. وانشاء الله يكون سعيد بالنسبة إلكم. كل شخص فينا في عندو أهداف وأحلام بحياتو وبيحاول يوصلا، وبيتعب ليحققا. بس شو رح تحس لما توصل لهل أهداف، هل رح تحس بالإنجاز، أو رح تحط أحلام جديدة. هيدا السؤال دفعني إنو أفكر إنو مش هيدا السبب الرئيسي لوجودنا بالحياة. الهدف الأساسي هو نرضي رب العالمين، مش مشكلة يكون عندك أهداف وإنو تحاول إنك تنتج. ولازم يكون مترافق مع رضى رب العالمين، وهدفي ما كان بيرضي رب العالمين. ولهذا السبب أنا إعتزلت الغناء، وبشكركم دائماً على دعمكم، وشكراً لكم”.