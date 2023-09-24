حملة ضد قصات الشعر الغريبة والماكياج في المؤسسات التربوية

شرعت المؤسسات التربوية منذ منذ اليوم الأول من الدخول المدرسي، في طرد كل تلميذ لم يلتزم بالقانون الداخلي للمؤسسات التربوية. خاصة ما تعلق بالهندام، وقصات الشعر الغريبة، والماكياج.

وأكدت المؤسسات التربوية خاصة في الطور الثانوي، على ضرورة احترام كل تلميذ للآداب العامة الواجب احترامها. خلال هذا الدخول المدرسي خاصة ما تعلق بالهندام. حيث منعت تسريحات الشعر التي تتنافى مع الآداب العامة اضافة إلى السراويل”القصيرة”و”الضيقة”و”الممزقة”. وطالبت من الأساتذة وأولياء التلاميذ العمل على تطبيق هذه الإجراءات .

هذا وتنص تنص المادتين 1 و78، من نظام الجماعة التربوية على شروط التوظيف في قطاع التربية إذ تنص المادة 78 “يجب أن يكون المعلمون والأساتذة وكل الموظفين قدوة في سلوكهم وعملهم داخل المؤسسة وخارجها لما يحضون به من تقدير المجتمع وثقته.”

بينما تنص المادة رقم 1 من نفس النظام “يلتزم جميع الأطراف بقواعد النظام والإنضباط وإشاعة روح التعاون وإحترام الغير وتكريس مبدأ التشاور والحوار”.

من جهة أخرى يحدد الأمر الرئاسي 06/03 شروط التوظيف في الإدارات العمومية من بينها المؤسسات التربوية ومن بين الشروط الهندام المحترم.

وقد يتعرض الأستاذ الذي لا يحترم الهندام الى عقوبات قاسية قد تصل حتى إلى فصله من العمل، والتنزيل إلى درجتين.