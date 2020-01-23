حملة طبية واسعة للتكفل بسكان المناطق النائية ببسكرة وتقرت

انطلقت يومي 21 و22 جانفي الجاري بالمناطق النائية ببسكرة وتقرت، في الناحية العسكرية الرابعة، حملة صحية واسعة للتكفل الصحي بالمواطنين.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الخميس، تم تسخير أطقم طبية مجهزة بكل الوسائل المادية والكفاءات البشرية من أطباء وشبه طبيين، تابعين لمصالح الصحة العسكرية للناحية العسكرية الرابعة.

وجاءت هذه العملية، تنفيذا لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، المتعلقة بالتكفل الطبي لمواطني المناطق النائية.

وتندرج هذه الحملة، في إطار المهام الإنسانية التي يقوم بها الجيش، والرامية إلى مد يد العون والمساعدة للمواطنين والوقوف الدائم إلى جانبهم خاصة سكان المناطق المعزولة.

كما تهدف هذه القافلة إلى ضمان خدمات طبية مختلفة، والتكفل الطبي بالحالات المرضية لمواطني هذه المنطقة من خلال إجراء فحوصات عامة ومتخصصة.

بالإضافة إلى تقديم العلاجات اللازمة، وتحسيس المواطنين بطرق الوقاية من الأمراض المعدية.

وقد عبر المواطنون الذين استفادوا من هذه الخدمات الطبية، عن استحسانهم لهذه المبادرة التي سخرت لها مصالح الصحة العسكرية كل الوسائل والامكانيات الطبية.

كما ستستمر نشاطات هذه القافلة بشكل دوري، ليستفيد منها سكان المناطق النائية بالناحية العسكرية الرابعة.