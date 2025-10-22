حملة غرس مليون شجرة.. هذه نقاط انطلاق العملية

تُحيي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. من خلال المديرية العامة للغابات. اليوم الوطني للشجرة المصادف لـ 25 أكتوبر من كل سنة. بغرس مليون شتلة عبر كامل التراب الوطني.

وأوضح بيان لمديرية العامة للغابات أن فعاليات هذه المبادرة تنظم تحت شعار “خضراء بإذن الله” وتتضمن غرس مليون شتلة خلال يوم واحد. في إطار الجهود الرامية إلى إصلاح الأنظمة البيئية المتدهورة وتعزيز الغطاء الغابي.

وأشار البيان إلى أن الاحتفال الرسمي بهذه المناسبة، التي تتزامن مع انطلاق حملة التشجير 2025-2026، سيقام بكل من ولايات تيزي وزو (الأربعاء ناث إيراثن). البويرة (سور الغزلان - الطريق الوطني رقم 08)، برج بوعريريج (غابة الجعافرة). والجزائر العاصمة (مقطع خيرة)،وذلك بحضور وزير الفلاحة والتنمية الريفية. ياسين المهدي وليد، إلى جانب أعضاء من الحكومة.

وأكدت المديرية أن اليوم الوطني للشجرة يعد مناسبة للتذكير بالدور الحيوي للنظام البيئي الغابي في حماية التربة من الانجراف المائي والريحي.المساهمة في الحفاظ على التنوع البيولوجي. الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ومكافحة التغيرات

المناخية.

كما أبرز البيان أن الغابات تعد عنصرا طبيعيا فعالا ضد تلوث الهواء ومصدرا للمأوى والغذاء للحيوانات البرية. فضلا عن دورها الاقتصادي من خلال خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. مما يجعلها إحدى الركائز الأساسية للأمن الغذائي

الوطني.

ودعت المديرية العامة للغابات جميع المواطنين عبر التراب الوطني إلى المشاركة في الفعاليات المنظمة بهذه المناسبة. وفق البرامج المسطرة من طرف مصالحها المركزية والمحلية.